أخبار مصر | ماذا فعلت محافظة الجيزة بعد نشوب حريق بحميات إمبابة؟

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر ماذا فعلت محافظة الجيزة بعد نشوب حريق بحميات إمبابة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اتصالا هاتفياً باللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للاطمئنان على نتائج الحريق الذي نشب بمستشفى حميات إمبابة وحالة المرضى بها.

وتم إبلاغه بأن الحريق شب بعدد ثلاث نخلات بالسور الداخلي للمستشفى وامتد إلى بعض المخلفات المحدودة بسطح المستشفى وتم السيطرة على الحريق بواسطة فرق الحماية المدنية بالجيزة، ولم تحدث أية إصابات أو خسائر مادية وعدم تأثر المرضى المتواجدين بالمستشفى، موجهًا بضرورة اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

ومن جانبه أكد محافظ الجيزة على ضرورة قيام هيئة النظافة وحي شمال الجيزة، بتلافي أي أثار للحريق مع تهذيب الأشجار الموجودة داخل المستشفى لعدم تكرار الحريق وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

محافظ الجيزة يقيل رئيس مدينة أبو النمرس لتعامله غير اللائق مع مواطن

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بإقالة فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أبو النمرس من منصبة، وعودته الي الديوان العام للمحافظة في منصب يناسب درجته الوظيفية.

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وجاءت حيثيات قرار محافظ الجيزة، لما بدر من رئيس مركز أبو النمرس من تعامل غير لائق مع أحد المواطنين وبأسلوب به حدة، وهو الأمر الذي ينافي قواعد العمل العام واساسيات المناصب القيادية التي يكلف بها اي مسئول.

وشدد محافظ الجيزة على جميع رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة التعامل الجيد واللائق مع المواطنين والتعاون مع مختلف الجهات لما فيه صالح المواطن.

وفي نفس الإطار، أصدر محافظ الجيزة قرارا بتكليف محمود فؤاد نائب رئيس حي الدقي للعمل رئيسا لمركز ومدينة أبو النمرس، في إطار حرص المحافظة على الدفع بالشباب في المناصب القيادية وفقا لتوجهات الدولة في ذلك الشأن.

كما أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بحظر دخول أي مواطن أو موظف عام لديوان عام المحافظة أو لأي وحدة من الوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها أو مديرية من مديريات الخدمات والإدارات والمقرات التابعة، لها وغيرها من المصالح الحكومية بنطاق المحافظة دون ارتداء الكمامة وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح قرار المحافظ أن إدارات الأمن والشئون الإدارية تلتزم بكافة المصالح الحكومية، بتنفيذ هذا القرار بكل دقة وحزم وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المسئول عن تلك المخالفة.

جاء قرار محافظ الجيزة بالتزامن مع تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير الدورية للمؤسسات الحكومية والشوارع، وكذلك تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية.