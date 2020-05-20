أخبار مصر | عقب نشر بوابة الخليج 365.. وزير التعليم يعزي ذوي معلمين توفيا بكورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر عقب نشر بوابة الخليج 365.. وزير التعليم يعزي ذوي معلمين توفيا بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صحفي المعلمين الذين وافتهم المنية متأثرين بفيروس كورونا، متقدمة بخالص العزاء لجموع المعلمين لوفاة أي معلم، أيًا كان سبب الوفاة، سواء علمنا أو لم نعلم بوفاته. وجاءت أسماء المعلمين الذين وافتهم المنية متأثرين بفيروس كورونا، كالتالي: - محمد أمين المدرس بمدرسة الجيزة الكهربية. - حسني سيد حسن المدرس بمدرسة السلام الابتدائية ببولاق الدكرور. - عبد اللطيف سعيد إمام بمدرسة الشهيد على نجم وحالة وفاة أخرى متأثرة بضغط الدم، وهي: إيمان الحسيني محمد بمدرسة الشهيد على نجم وتتقدم الوزارة في بيان صحفي بخالص العزاء لجموع المعلمين لوفاة أي معلم، أيًا كان سبب الوفاة، سواء علمنا أو لم نعلم بوفاته. وتؤكد الوزارة أنها ستتواصل مع اهل المتوفين لتقديم العزاء والمساعدة وستكثف من الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار الفيروس. Advertisements وكانت قد نشرت الخليج 365 صباح اليوم خبر اول حالة وفاة بفيروس كورونا بين المعلمين حيث أن حالة من الحزن سيطرت على المعلمين بمحافظة الجيزة عقب وفاة أول معلم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو المعلم محمد آمين معلم بمدرسة الجيزة الثانوية الكهربائية. وقال أحد زملائه من المعلمين إنه قد أصيب بالفيروس وجاءت العدوي له من منطقته السكنية التي يقطن بها، مضيفا أن المعلم كان متواجدا في مستشفى الحميات من يوم ٩ مايو الجاري حتى وفاته أمس، وقام المعلمون بعمل حملة دعاء له داعين الله أن يرحمه.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الثلاثاء، خروج 302 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3742 حالة حتى اليوم.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 4275 حالة، من ضمنهم الـ 3742 متعافيًا.

وأكد تسجيل 720 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وأشار إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و659 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.