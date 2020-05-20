أخبار مصر | تعرف على أهم أدعية ليلة القدر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على أهم أدعية ليلة القدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث الناس في ليلة القدر على دعاء يخفف البلاء، ويحسن الأحوال، طالبين من الله إجابة للسؤال، ولكنه لا يوجد دعاء ثابت في ليلة القدر، وإنما العديد من الأدعية نورد بعضا منها في السطور التالية.

هناك دعاء كان النبي قد أكثر الدعاء به في رمضان وغيره، يقول: "ربّنا آتنا فى الدنيا حسنةً وفى الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار"، بالإضافة إلى ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وقاله للسيدة عائشة: "اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى".

ورد عن ابنِ عبَّاس رضِيَ اللهُ عنهُما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: "الْتمِسوها في العَشر الأواخِر من رمضانَ؛ لَيلةَ القَدْر في تاسعةٍ تَبقَى، في سابعةٍ تَبقَى، في خامسةٍ تَبْقَى"، وهذا الحديث من الأحاديث التي يستدل بها بعض العلماء على أن ليلة القدر تكون إحدى ليالى الأيام الوترية في شهر رمضان.

يجوز للمسلم في ليلة القدر أن يدعو بما يشاء فى هذه الليلة المباركة التى تنزل فيها الملائكة، حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، على استغلالها، وورد عن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: "قُولِى: "اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى".