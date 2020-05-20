أخبار مصر | بث مباشر.. صلاة التهجد ودعاء ليلة القدر من الجامع الأزهر

تقدم "الخليج 365"، خدمة البث المباشر، من صلاة التهجد، ودعاء ليلة القدر، من الجامع الأزهر، فجر اليوم الأربعاء، ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك.

كانت إدارة الجامع الأزهر، أعلنت إقامة صلاتى التراويح والتهجد، بدءًا من العشر الآواخر من شهر رمضان المبارك بالجامع الأزهر بأئمة الجامع وعمَّاله فقط وبدون جمهور.

وأوضحت أعلنت إدارة الجامع أن صلاتى التراويح والتهجد سيتم بثهما عبر الصفحة الرسمية للجامع الأزهر على «فيسبوك» وقناة الجامع الأزهر على يوتيوب .

وطالبت إدارة الجامع الأزهر، جموع المسلمين الالتزام بأداء سنة التراويح والتهجد فى منازلهم، والابتعاد عن التجمعات والتزاحم، مع ضرورة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية التى حددتها الجهات الصحية.