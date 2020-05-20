مصر | نشرة حوادث"الخليج 365".. 3 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

حريق هائل بجوار مجمع مدارس بحلوان

نشب حريق هائل منذ قليل بالأشجار الموجودة بجوار مجمع مدارس محجوب بمنطقة حلوان، بمحافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء، دون وقوع خسائر بشرية. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .

مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث مروع أعلى محور سعد الدين الشاذلي

وقع حادث تصادم بين سيارة نقل محملة كونتر و3 سيارات آخرين، أعلى محور سعد الدين الشاذلي. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .

اندلاع حريق بمستشفي حميات إمبابة.. ومحاولات للسيطرة عليه

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اندلع حريق بمستشفي حميات إمبابة، بحي إمبابة شمال الجيزة، وجار محاولات قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة عليه قبل وقوع أي خسائر في الأرواح. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .

حريق هائل بأحد مصانع السيراميك فى المعادي (صور)

اندلع حريق هائل، مساء اليوم الثلاثاء، بأحد المباني التابعة لمول بيع السيراميك، قرب الطريق الدائري ناحية منطقة صقر قريش بالمعادي. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .

لرسوبها المتكرر.. مجلس الدولة يؤيد شطب قيد "طبيبة عيون" بالدراسات العليا

أيدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة "تعليم "، قرار إلغاء قيد طبيبة العيون بالدراسات العليا بكلية الطب جامعة عين شمس وشطبها، لرسوبها المتكرر وتقاعسها عن الحصول علي الدرجة العلمية خلال المواعيد القانونية التي تحددها الجامعة، ورفضت طعن الطبيبة وألزمتها المصروفات. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .

ضبط 6020 شخصا مخالفا لقرار الحظر خلال 24 ساعة