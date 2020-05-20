شكرا لقرائتكم خبر عن هبة السويدي ترد على منتقدي إعلان أهل مصر للحروق: «ده الواقع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في أول تصريح لها عن الجدل القائم حول إعلان مستشفى أهل مصر للحروق، قالت الدكتورة هبة السويدي، المؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، إن محتوى الحملات الإعلانية ربما يكون مؤلم لكنه الواقع ومأخوذ عن قصص حقيقية، موضحة أن قضية الحروق في حد ذاتها صعبة ومؤلمة.

وأوضحت السويدي، عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك»، أن الواقع أقسى بمراحل من ما يتم عرضه، وأن ما يتم عرضه هو أخف ما يمكن إيصاله في قضية صعبة مثل قضية الحروق، فأغلب حالات الحروق تكون بسبب العنف الأسري والإهمال سواء في المنزل أو خارجه، وهو ما يغفل عنه المجتمع مستشهدة، بقصص حقيقية لضحايا الحروق منهم عبدالرحمن وريماس.

وطالبت السويدي بالنظر للجانب الإيجابي من هذه الحملات والتي تحرص على نشر الوعي عن مخاطر ومسببات الحروق وعدم غض الطرف عن القضية، داعية لتقبل ضحايا الحروق في المجتمع.

وأكدت أن الحملات الاعلانية لا تهدف لإثارة الذعر لكن تفتح بابا للحديث المجتمعي والأسري حول خطورة العنف الأسري ومسببات الحريق من دفايات وكهرباء ونار، وتطرح فرصا للآباء والأمهات للحديث مع الأبناء عن أخذ الحذر والحيطة، وضرورة تقبل الآخر والتعامل مع الآخرين بناء على الأفعال والإنسانية وليس الملامح.