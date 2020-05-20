شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: 26 فندقا في 4 محافظات تسلموا شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم ٢٦ فندقا من فنادق محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والإسكندرية ومطروح، الثلاثاء، شهادة السلامة الصحية، شهادة السلامة الصحية، وذلك بعد استيفائها كل ضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي اقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، للسماح للفنادق الراغبة في التشغيل باستقبال النزلاء.

وأوضح عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أنه خلال أعمال الفحص التي قامت بها عدد من لجان التفتيش المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، على بعض الفنادق في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية ومطروح، أسفرت عن أن ٨ فنادق من ١٣ فندقا بمحافظتي الإسكندرية ومطروح وفندقين من ثلاثة فنادق في محافظة جنوب سيناء و١٦ فندقا في محافظة البحر الأحمر، قد استوفت جميع الاشتراطات والضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء وقد تم إعطائها شهادة السلامة الصحية المعتمدة، ليصل بذلك عدد الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية منذ بدء إجراءات الفحص يوم الجمعة الماضي إلى ٤٤ فندقا من اجمالي ١٧٣ كانت قد تقدمت بطلبات إعادة التشغيل إلى غرفة المنشآت الفندقية .

وأضاف أن الفنادق التي تم فحصها بهذه المحافظات حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستعمل على توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا، وستستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات إعادة التشغيل .

والفنادق التي استوفت الشروط اليوم وحصلت على الشهادات في محافظة جنوب سيناء شملت فندق ستيلا وفندق كونكورد السلام اما تلك التي في محافظة البحر الأحمر شملت فنادير وموزاييك وإنشنت ساند وأوشن ڤيو وجاردن بيتش وبور ميريت وردة الصحراء والقصر القديم وترتلز إن وكوكس كلوب وكازاكوك وثري كورنرز ريحانة ريزورت وكورال بيتش ووايت بيتش وسندباد اكوابارك واكواجوي ريزورت باي وعلى باشا وكابتن إن وموڤنبيك الجونة والخمسة وجازاكوا مارينا ورويال مكادي وشتايجنبرجر الجولف ريزورت وجولدن بيتش وهيلتون بلازا وشيراتون ميرامار والاليزيه وتيتانك رويال وكليوباترا وشمس سفاجا وشجرة مرسي علم .

وحصلت على الشهادات أيضا كل من فندق فلسطين وفورسيزنز بمدينة الإسكندرية وفنادق بورتو مارينا وسيدي عبدالرحمن العالمين وسيزار باي بالساحل الشمالي وفندق هيلتون كينج رانش ببرج العرب وفندقي چاز ألماظة وچاز كريستال بمطروح .

وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها .

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