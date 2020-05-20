شكرا لقرائتكم خبر عن «الغضبان» يوجه كلمة لأهالي بورسعيد بعد ارتفاع عدد المصابين بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، كلمة إلى أبناء المحافظة بعد ارتفاع الأعداد اليومية للمصابين بفيروس «كورونا»، والتي بلغت ١٨ حالة الثلاثاء.

وقال المحافظ: «أبناء بورسعيد الأعزاء، حققنا سويا خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من الإنجازات غير المسبوقة على أرض بورسعيد جعلتها قاطرة التنمية في مصر، كما تجاوزنا سويا تحديات كبيرة، وفي هذه المرحلة الحرجة نحن أمام تحدي جديد يواجهه العالم كله وهو فيروس كورونا المستجد:.

وتابع: «بالفعل نجحنا معا خلال مرحلة مضت في الوصول بإجمالي أعداد المصابين بالفيروس ببورسعيد إلى الرقم (صفر)، إلا أن الاهمال والسلوكيات والعادات الخاطئة التي يقدم عليها البعض تسببت في زيادة أعداد المصابين بالمحافظة مرة أخرى، وصلت ذروتها اليوم إلى ١٨ حالة وقبلها ٩ حالات وسبقها ١٥ حالة رغم الجهود التي تبذلها كل أجهزة المحافظة والتزام شريحة عريضة من المواطنين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا».

وأضاف: «من بين السلوكيات والعادات الخاطئة التي جرى رصدها الأيام الماضية زحام الأسواق وتجمعات المواطنين في عده مناطق متفرقة بأحياء المحافظة وغيرها من السلوكيات والعادات التي حذرنا منها مرارا».

وأوضح: «أبناء بورسعيد الباسلة.. أجدد مناشدتي لكم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من خلال البعد عن الزحام، وارتداء أدوات الوقاية، وترك مسافات آمنة بين الأشخاص بعضهم البعض، واستخدام المطهرات، وعدم الزحام والتكالب على الأسواق واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية في كل المنشآت، والنزول من المنزل للعمل أو الضرورة القصوى فقط، والتوجه إلى المستشفى أو الاتصال بالأرقام المعلنة فور الشعور بأي أعراض للفيروس، وعدم الاستهتار والاقدام على سلوكيات وتصرفات تضر بكم وبأسركم ووطنكم».

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