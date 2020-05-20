شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يجري اتصالا بمحافظ الجيزة للوقوف على حريق حميات إمبابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً باللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، للاطمئنان على الحريق الذي نشب بمستشفى حميات إمبابة وحالة المرضى بها.

وأوضح المحافظ لرئيس الوزراء أن الحريق شب بـ3 نخلات بالسور الداخلي للمستشفى، وامتد إلى بعض المخلفات المحدودة بسطح المستشفى، وتم السيطرة على الحريق بواسطة فرق الحماية المدنية بالجيزة.

وأضاف أنه لم تحدث أي إصابات أو خسائر مادية، فضلا عن عدم تأثر المرضى المتواجدين بالمستشفى، ووجه رئيس الوزراء بضرورة إتخاذ مايلزم في هذا الشأن.

وأكد راشد ضرورة قيام هيئة النظافة وحى شمال الجيزة بتلافى أي أثار للحريق مع تهذيب الأشجار الموجودة داخل المستشفى لعدم تكرار الحريق وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت سيطرة رجال الحماية المدنية على حريق محدود نشب مساء الثلاثاء بعدد من الأشجار داخل مستشفي حميات إمبابة، مؤكدة أن الحريق كان خارج مبنى المستشفى ولم ينتج عنه أي إصابات أو وفيات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف مجهزة، مشيرا إلى أن رجال الحماية المدنية تعاملوا بسرعة مع الحريق وتم السيطرة عليه فى غضون دقائق معدودة.

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وأكد مجاهد انتظام سير العمل بالمستشفى، لافتا إلى أن المرضى داخل المستشفى يتلقون الخدمة الطبية على أكمل وجه.