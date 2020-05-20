شكرا لقرائتكم خبر عن حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تقترب من 2 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقترب حصيلة حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى مختلف دول العالم، من 2 مليون حالة، حيث تم تسجيل أكثر من مليون و957 ألف حالة، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز".

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه حول العالم رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها العديد من البلدان، وتخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد حاجز الـ4.9 مليون حالة حول العالم، في حين تسبب الوباء بوفاة أكثر من 320 ألفا.

وأعلن وزارة الصحة السعودية: تسجيل 2509 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا، وفيما تم تسجيل 1073 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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وزارة الصحة المغربية أعلنت تسجيل وفاة جديدة و20 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وتعافي 132 مصابا، وأفادت وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 873 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1214 حالة شفاء و3 وفيات، وفيما سجلت روسيا 9263 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يقترب من 300 ألف.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى، فى مدينة ووهان الصينية ومنها انتقل إلى كافة دول العالم، وتواصل الجهات المعنية فى مختلف أنحاء العالم جهودها من أجل التوصل إلى علاج أو لقاح فعال ضد هذا الفيروس فى أقرب وقت ممكن.