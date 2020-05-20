شكرا لقرائتكم خبر عن 11 دولة يتخطى حاجز الإصابة فيها بفيروس كورونا الـ100 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "ورلد ميترز"، أن هناك 11 دولة حول العالم يتخطى حاجز الإصابة فيها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حاجز الـ 100 ألف حالة وهى كالتالى:

الولايات المتحدة الأمريكية: 1.566001 مليون حالة.

روسيا: 299941 ألف حالة.

اسبانيا: 278803 ألف حالة.

البرازيل: 265896 ألف حالة.

بريطانيا: 248818 ألف حالة.

ايطاليا: 226699 ألف حالة.

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فرنسا: 180809 ألف حالة.

المانيا: 177824 ألف حالة.

تركيا: 151615 ألف حالة.

إيران: 124603 ألف حالة.

الهند: 106475 ألف حالة.





وفيما يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه حول العالم رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها العديد من البلدان، وتخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد حاجز الـ4.9 مليون حالة حول العالم، في حين تسبب الوباء بوفاة أكثر من 322 ألفا.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى، فى مدينة ووهان الصينية ومنها انتقل إلى كافة دول العالم، وتواصل الجهات المعنية فى مختلف أنحاء العالم جهودها من أجل التوصل إلى علاج أو لقاح فعال ضد هذا الفيروس فى أقرب وقت ممكن.