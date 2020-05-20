شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنعى وفاة 4 معلمين توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا وضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المعلمين الذين وافتهم المنية متأثرين بفيروس كورونا.

وهم:

- محمد أمين المدرس بمدرسة الجيزة الكهربية.

- حسني سيد حسن المدرس بمدرسة السلام الابتدائية ببولاق الدكرور.

- عبد اللطيف سعيد إمام بمدرسة الشهيد على نجم

وحالة وفاة أخرى متأثرة بضغط الدم، وهي:

- إيمان الحسيني محمد بمدرسة الشهيد على نجم

وتتقدم الوزارة بخالص العزاء لجموع المعلمين لوفاة أي معلم، أيًا كان سبب الوفاة، سواء علمنا أو لم نعلم بوفاته، مؤكدة أنها ستتواصل مع أهل المتوفين لتقديم العزاء والمساعدة وستكثف من الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار الفيروس.

من جانبه كشف محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، حقيقة غلق مدرسة الجيزة الكهربية، موضحا أن أحمد أمين المعلم الذى توفى مصابا بكورونا لم يذهب إلي المدرسة منذ يوم ٣ مايو وتوفي أول أمس اي منذ ١٦ يوم.

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وأوضح فى تصريح خاص ، أنه تأجيل استلام البحوث بهذه المدرسة من باب الاحتياط والحذر خصوصا أن يلي اليومين إجازة العيد الطويلة