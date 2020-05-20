شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: رئيس الوزراء أجرى اتصالا بالمحافظ للوقوف على حريق بحميات إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت محافظة الجيزة، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أجرى اتصالاً هاتفيًا باللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، للاطمئنان على الحريق الذى نشب بمستشفى حميات إمبابة وحالة المرضى بها.

وأضافت المحافظة في بيانا لها، أنه تم إحاطة رئيس الوزراء بأن الحريق شب بعدد ثلاث نخلات بالسور الداخلى للمستشفى وامتد إلى بعض المخلفات المحدودة بسطح المستشفى وتم السيطرة على الحريق بواسطة فرق الحماية المدنية بالجيزة.

ولم تحدث أية إصابات أو خسائر مادية وعدم تأثر المرضى المتواجدين بالمستشفى، حيث وجه بضرورة اتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.

من جانبه، أكد محافظ الجيزة، ضرورة قيام هيئة النظافة وحى شمال الجيزة بتلافى أى آثار للحريق مع تهذيب الأشجار الموجودة داخل المستشفى لعدم تكرار الحريق وخاصة فى ظل إرتفاع درجات الحرارة.

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كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مستشفى فى إمبابة، وتم الدفع بـ4 سيارات اطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، ومحاولة إخماد الحريق.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.