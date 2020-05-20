مصر والسودان يبحثان ملف سد النهضة واستيضاح موقف أثيوبيا من العودة للمفاوضات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اليوم الثلاثاء، اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرنس ضم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، فضلاً عن وزيريّ الخارجية والري ورئيسيّ جهازيّ المخابرات للبلدين الشقيقين. وقالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى إن الاجتماع تناول ملف سد النهضة الاثيوبي من كافة جوانبه. وقد أوضح د. حمدوك رئيس وزراء السودان خلال الاجتماع أنه سيجري اتصالاً برئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد لاستيضاح موقفه إزاء العودة إلى مائدة المفاوضات على أساس مسار واشنطن.

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