شكرا لقرائتكم خبر عن "هدية الرئيس" فى ليلة القدر.. توزيع أجهزة كهربائية لأكثر من 5000 أسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام حزب مستقبل وطن، بتوزيع عدد من الهدايا والمستلزمات للمواطنين وذلك بمناسبة ليلة القدر، وذلم لعدد اكثر من 5000 أسرة في مائة قرية من القرى الاكثر احتياجا ، تحت مسمى " هدية الرئيس" في ليلة القدر، وذلك ضمن العديد من المبادرات المجتمعية التي يقوم بها الحزب.

كان قد أطلق حزب مستقبل وطن، في محافظة الأقصر، مبادرة "أنت في عيون مستقبل وطن"، لمساعدة الطلاب والطالبات في الجامعات في التواصل العلمي مع كلياتهم وجامعاتهم مع تحقيق التباعد الجسدي، حيث سيتم من خلال المبادرة دعم الطلاب والطالبات عبر توفير الكتب والمستلزمات الدراسية والمواد التعليمية لهم ووسائل وطرق التدريس الإليكترونية.