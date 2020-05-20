شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون كويتيون يوجهون رسالة حب واعتزاز لمصر.. شاهد الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت شبكة الثريا الإلكترونية الكويتية، مقطع فيديو تحت عنوان "رسالة كويتية إلى مصر"، يظهر مجموعة من المواطنين الكويتيين يوجهون رسالة حب لمصر، ويؤكدون على اعتزازهم بمصر والمصريين. وترتبط الكویت ومصر بعلاقات تعود الى منتصف القرن الـ19 اقتصرت على التجارة في بدایتھا وازدادت رسوخا ومتانة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والأمیر الشیخ صباح الاحمد الجابر الصباح، أمير الكويت. Advertisements وتعتبر العلاقات المصریة - الكویتیة المتجذرة عبر تاریخ البلدین الشقیقین نموذجا یحتذى به في العلاقات الدولیة وتزداد أھمیتھا من خلال التنسیق والتعاون المستمر في مختلف القضایا وعلى جمیع الاصعدة.

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