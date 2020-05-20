إنفوجراف.. تعرف على علامات ليلة القدر السبعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت دار الإفتاء المصرية علامات ليلة القدر ، وفقا لما ورد من الأحاديث النبوية حول هذه الليلة المباركة التي قال عنها الله عز وجل :"خير من ألف شهر". وفيما يلى علامات ليلة القدر:

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