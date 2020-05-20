شكرا لقرائتكم خبر عن "بنحب الحياة" حملة للتوعية بأمراض التهابات الأمعاء المناعية تستهدف ‏الكشف المبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الجمعية المصرية لالتهابات الأمعاء المناعية برعاية شركة "جانسن ‏مصر"، إحدى شركات جونسون أند جونسون للأدوية، حملة توعوية بمرض ‏التهابات الأمعاء المناعية تحت اسم ‏‏"بنحب الحياة" بهدف الكشف المبكر ‏عن المرض، وذلك تزامنًا مع اليوم ‏العالمى لأمراض الأمعاء المناعية.‏

داء كرون هو التهاب مزمن يصيب الجهاز الهضمى والأمعاء، أطلق عليه ‏‏هذا الاسم نسبة إلى الطبيب "كرون غيزيمبيرغ"، الذى اكتشف المرض عام ‏‏‏1932، أسباب المرض هى اختلال فى الاستجابة المناعية لبعض العوامل ‏البيئية المختلفة الذى يكون مصاحبا فى بعض الأحيان لاختلال فى بعض ‏الجينات.‏

طبقا للإحصائيات العالمية يوجد حوالى ٢٠٠ ألف مريض مصرى بداء ‏كرون، ومن أعراضه الإسهال المزمن، آلام البطن، الشعور بالإرهاق، ‏وظهور قرح بالفم ‏والجلد، فقدان الشهية، وفقدان الوزن بصورة كبيرة، وانسداد ‏الأمعاء، لكن يمكن احتواء المرض إذا تم ‏التشخيص المبكر، وهذا ما تهدف ‏إليه الحملة.‏

ويشارك النجم أمير عيد فى الحملة التوعوية بمرض كورون، هذا العام، فى ‏‏فيديو بثه عبر الصفحة الرسمية للحملة على فيس بوك الذى عبر عن ‏سعادته ‏بالمشاركة فى الحملة؛ قائلا: شعور حلو إنى أنقذ حياة إنسان.. من ‏خلال ‏الحملة حسيت إن ليا تأثير.. وبشارك فى المجتمع بشكل كويس". ‏

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التوعية بالمرض بدأتها حملة "بنحب الحياة" عام 2018 ، وأضيئت ‏الأهرامات ‏الثلاثة فى هذا العام باللون الأرجوانى - وهو اللون الذى يرمز ‏للمرض عالميا - وفى 2019 أضىء برج القاهرة بنفس ‏اللون وشارك فيها ‏عدد من نجوم الفن والإعلام أبرزهم النجمة كارمن سليمان ‏والفنان مراد مكرم ‏والفنان خالد منصور والنجمة مريم الخشت ومقدم البرامج ‏شريف نور الدين ‏والمذيعة يارا الجندى ، والغواص العالمى أحمد جبر ومؤسس ‏حركة كايرو ‏رانرز إبراهيم صفوت والمدون عمرو الأعور.‏

ومن جانبها أكدت الدكتورة نشوى نشأت مدير القطاع الطبى بشركة جانسن ‏للأدوية بشمال أفريقيا، إحدى شركات جونسون آند جونسون، أن شركة ‏جانسن تحرص دوما على العمل على نشر الوعى المجتمعى بأمراض ‏التهابات الجهاز الهضمى وبالأخص داء كرون والعزم المستمر على توفير ‏حلول حقيقية من خلال الأنشطة المختلفة بالتعاون مع مقدمى الرعاية ‏الصحية حيث إن نسبة وعى المجتمع بأعراض ومسببات المرض ليست ‏كبيرة مما يؤدى إلى تأخر التشخيص و بالتالى تأخر العلاج، وذلك الذى ‏دفع الشركة إلى رعاية الحملة التوعوية بالتعاون مع الجمعية المصرية ‏لأمراض التهابات الأمعاء المناعية.‏

كما تواصل الشركة التزامها تجاه المرضى، باعتبارهم المسؤولية الأولى لها ‏لتخفيف العبء عنهم و مساعدتهم فى الحصول على حياة أفضل حيث إن ‏هذه الأمراض تتسبب آثاراً جسدية و نفسية، مما ينعكس بالسلب على ‏إنتاجية و نمط حياة واندماج المريض فى المجتمع، والجدير بالذكر أن ‏معظم المصابين فى العقد الثالث من العمر وهى الفئة العمرية الأكثر إنتاجا ‏و تأثيرا فى المجتمع.‏