شكرا لقرائتكم خبر عن CNN تبرز مناطق الجذب فى "الفيوم": واحدة من كنوز مصر السياحية الخفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، تحت عنوان "واحة الفيوم: أفضل أسرار مصر المحفوظة" إنه من الصعب تخيل واحة صحراوية ببحيرة مسحورة وشلالات ووادي للحيتان القديمة التي لم تدرج ضمن أفضل مناطق الجذب فى مصر، ولكن في مكان مثل مصر ، مع أهراماتها القديمة وشواطئها الجميلة ، فإن المنافسة شديدة بشكل مفهوم.



البحيرة السحرية

وقالت الشبكة إن واحة الفيوم تقع على بعد أقل من ساعتين جنوب غرب القاهرة، وهي بلا شك واحدة من كنوز البلاد الخفية، موضحة أن هذه المنطقة الكبيرة تتكون من العديد من البحيرات والقنوات، وهي مكان مثالي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع أو لقضاء رحلة نهارية لأولئك الذين يحرصون على الهروب من صخب المدينة.

قال فيديريكو كورنو، المصور السينمائي الإيطالي الذي يتخذ من القاهرة مقراً له، لشبكة سي إن إن ترافيل: "القاهرة صاخبة. وكلما اقتربت من الفيوم، كلما أصبحت أكثر هدوءاً ونظافة". "ثم فجأة ترى بقع خضراء في كل مكان.غالبًا ما يفكر الناس أن مصر مجرد رمل أو أهرامات أو حرارة مرتفعة أو البحر الأحمر. لا يتصورون المزارع الخضراء والفن والفخار والاسترخاء والتأمل.في الفيوم ، تتباطأ الحياة نوعًا ما وتعود إلى الإيقاع الطبيعي الذي يجب أن تكون عليه."

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وادى الريان

وأبرزت "سى إن إن" وادي الريان ، وقالت إنه عبارة عن حديقة وطنية محمية تمتد عبر ما يقرب من 700 ميل مربع ، وهو واحدة من أبرز معالم الفيوم.

وقالت إن هذا الموقع مزدحم في عطلة نهاية الأسبوع، لذا من الأفضل زيارته خلال أيام الأسبوع.

تتميز الحديقة الممتدة أيضًا بمجموعة متنوعة من مناطق الجذب الخلابة المميزة التي تشمل الكثبان المتحركة ، والينابيع الكبريتية الطبيعية ، والجبال ، وأفضل أسرارها ، وادي الحيتان.