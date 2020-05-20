شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تستعد للصيف بمتابعة توسعات بشبكة المياه بتكلفة 3.7 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع قدوم فصل الصيف يتخوف الكثير من أبناء محافظة الجيزة من تكرار انقطاع المياه، خاصة أن المحافظة كانت تعرضت لنقص كبير في مياه الشرب في الأعوام الماضية، نظرا لزيادة استخدام المياه في فصل الصيف، وأعلن محافظ الجيزة أن المحافظة تنفذ عدد من المشاريع بمحطات المياه وإنشاء محطات جديدة بتكلفة إجمالية مليار جنيه وقاربت هذه المحطات على الانتهاء.



وتنفذ محافظة الجيزة توسعات بمحطة مياه جزيرة الذهب بطاقة تصميمية 160إلف م3 /يوم لتحسين ضغوط المياه وتقليل ساعات الإنقطاع ، وانشاء محطات جديدة من بينها محطة مياه منشأة القناطر، وافتتاح المرحلة الثانية من محطة مياه الصف، ومحطة مياه الشرب بأطفيح والبالغ طاقتها الانتاجية 122م3 في اليوم .





وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن هناك متابعة لخطط شركة مياه الشرب والصرف والصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب لمواجهة الاستهلاك المتزايد للمياه خلال فصل الصيف لتلاشى حدوث اي انقطاعات او اختناقات او ضعف في الضغوطات، مشيرا إلى أنه جارى تنفيذ أعمال توسعات المرحلة الثانية من محطة مياه جزيرة الذهب حيث تبلغ طاقتها الانتاجية 160 م3 للمرحلتين، ويستفيد منها 480 الف نسمه وتم الانتهاء من المرحلة الاولى للمحطة بطاقه 80 الف م3 وجارى تنفيذ أعمال التوسعات لخدمة عدداً من المناطق التي تعانى من ضعف في الضغوطات وهى مناطق ترعة الاخلاص والعروبة والمريوطية وأرض البحر وكفر المنفى والثلاثيني وأخر فيصل .



وأضاف محافظ الجيزة أنه جارى إنشاء محطة معالجة الصرف بدهشور بمركز ومدينة البدرشين وأن مثل هذه المشروعات لها أهمية واولوية قصوى بالمراكز والمدن لافتا إلى أن محطة معالجة دهشور تخدم قرى ابورجوان ومزغونة والشوبك الغربى بمركز البدرشين .





وتابع: جارى الانتهاء من محطات الصرف الصحي بالصف والعياط ومحطة مياه الشرب بأطفيح والبالغ طاقتها الانتاجية 122م3 في اليوم والتي دخلت التشغيل التجريبي مؤكداً على ضرورة الانتهاء من كافه تلك المشروعات في أقرب وقت ممكن لتحقيق الاستفادة للمواطنين .



وأكد المحافظ أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي أدخلت بعض التطوير للمشروعات القائمة خلال الفترة الماضية ما ساهم بشكل ملحوظ في الحد من انقطاعات او ضعف في الضغوطات خاصه بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية لافتا إلى ان المحافظة تعطى الاولوية القصوى لإنهاء كافة المشروعات الجارية لتحقيق الاستفادة الكاملة للمواطنين .

وأوضح المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أنه جارى تنفيذ 36 مشروعاً للصرف الصحى، بمحافظة الجيزة بتكلفة 3.7 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، يُنفذ عدد من مشروعات المياه لرفع مستوى الخدمة وخاصة داخل المناطق الساخنة، وتشمل مشروع توسعات محطة مياه جزيرة الدهب، بطاقة 160 ألف م3/يوم على مرحلتين، بتكلفة 640 مليون جنيه.

