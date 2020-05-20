شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: 26 فندقا فى 4 محافظات يسلمون شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسلم 26 فندقا من فنادق أربعة محافظات هي جنوب سيناء والبحر الأحمر والإسكندرية و مطروح، شهادة السلامة الصحية، وذلك بعد استيفائها كافة ضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي اقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، للسماح للفنادق الراغبة في التشغيل باستقبال النزلاء.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، أنه خلال أعمال الفحص التي قامت بها اليوم عدد من لجان التفتيش المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، علي بعض الفنادق في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية و مطروح.

وأكد مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، أن اللجان أسفرت عن أن 8 فنادق من 13 فندقا بمحافظتي الإسكندرية و مطروح و فندقين من ثلاثة فنادق في محافظة جنوب سيناء و 16 فندقا في محافظة البحر الأحمر، قد استوفت جميع الاشتراطات والضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء وقد تم إعطائها شهادة السلامة الصحية المعتمدة، ليصل بذلك عدد الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية منذ بدء إجراءات الفحص يوم الجمعة الماضي الي 44 فندقا من اجمالي 173 كانت قد تقدمت بطلبات إعادة التشغيل الي غرفة المنشآت الفندقية.

وأضاف أن الفنادق التي تم فحصها بهذه المحافظات حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستعمل علي توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا، وستستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات إعادة التشغيل. وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.