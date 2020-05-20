شكرا لقرائتكم خبر عن عضو باتحاد المهن الطبية: تطبيق زيادة المعاشات لـ900 جنيه من يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، إن قرار زيادة المعاشات من 800 جنيه إلى 900 جنيه، لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، يبدأ تفعيله بداية من دفعة المعاشات المُستحقة فى يوليو المقبل.

وأوضح عبد الهادى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الإعلان فى البداية عن بدء تطبيق زيادة المعاشات بأثر رجعى من يناير الماضى، ثم تعديل ذلك ليُصبح بداية من يوليو 2020، جاء بناءا على اقتراح بتحويل الفائض الناتج عن تأخر قرار الزيادة إلى صالح دعم توفير مستشفيات لعزل أعضاء النقابات الأربعة فى المحافظات.

كان قد قرر اتحاد نقابات المهن الطبية، " الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، خلال اجتماعه الأثنين الماضى، زيادة معاشات أعضاء النقابات الأربعة 100 جنيه، لتصبح 900 جنيه بدلا من 800 جنيه، قرر الاتحاد فتح باب مشروع العلاج بشكل استثنائى من 1/6/2020 ولمدة 15 يوما، على أن تتم الاستفادة من الاشتراك فى مشروع العلاج بداية من يوم التعاقد، وكلف مجلس الاتحاد القائمين على المشروع للتعاقد السريع مع مستشفيات خاصة للعزل بجميع محافظات الجمهورية لدواعى وباء كورونا ضمن مشروع العلاج.

Advertisements

فيما أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، صرف مبلغ 20 ألف جنيه لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل مصر، ويتم حجزه بأحد مستشفيات العزل، وصرف مبلغ 50 ألف جنيه من لكل عضو من أعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، يستشهد بسبب عدوى الكورونا، بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل مصر.

وقررت نقابات الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة صرف 50 ألف جنيه إضافية لأسر شهداء كورونا من أعضاء النقابات الثلاثة.