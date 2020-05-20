محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى: قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إيقاف القائم بأعمال مدير إدارة القاهرة الجديدة عن العمل، وإعفاؤه من كافة الأعمال الإدارية والإشرافية. وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، قبل قليل، أن ذلك جاء بناء على تقرير التفتيش الميداني و مذكرة رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة، بشأن مخالفات القائم بأعمال مدير إدارة أوقاف القاهرة الجديدة، وتم إيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، مع إعفائه من كافة الأعمال الإدارية والإشرافية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف يقرر إعفاء مدير إدارة القاهرة الجديدة من منصبه وإحالته للتحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.