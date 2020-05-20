محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
كشف حسن صفوت، رئيس حي مصر الجديدة، تفاصيل ردم نفق العروبة في نطاق الحي.
وقال صفوت، لمصراوي، الثلاثاء، إنه سيتم ردم كامل النفق وتمهيده ليصبح طريقا عاديا.
وأوضح رئيس الحي، أنه من المقرر الانتهاء من أعمال الردم ورصف مكان النفق بعد عيد الفطر مباشرة.
وأشار رئيس الحي، إلى أنه سيتم اتخاذ التحويلات المرورية اللازمة خلال فترة العمل لعدم تعطيل حركة المواطنين، حتى الانتهاء من عملية ردم النفق وتأهيله كطريق عادي.
وأكد أنه لن يتم إنشاء كوبري جديد أعلى النفق خلال الفترة المقبلة.
يذكر أنه تم إنشاء كوبري علوي بعرض النفق حلال الفترة الماضية في إطار خطة المحافظة لتأهيل كفاءة المحاور المرورية.
كانت هذه تفاصيل خبر الانتهاء بعد العيد.. رئيس حي مصر الجديدة يكشف تفاصيل ردم نفق العروبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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