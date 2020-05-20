حالتا وفاة و7 مصابين في تصادم 4 سيارات أعلى محور سعد الدين الشاذلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 7 آخرين، مساء الثلاثاء؛ إثر حادث تصادم أعلى محور سعد الدين الشاذلي. تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق المشار إليها اتجاه المعادي. وانتقل اللواء هاني جرجس مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور إلى موقع الحادث يرافقهما العميد فؤاد الطيب مدير مباحث المرور. المعاينة الأولية كشفت عن اصطدام سيارة نقل محملة بـ"كونتينر" بـ3 سيارات، ما أسفر عن مصرع شخصيين وإصابة 7 آخرين نقلوا إلى المستشفى. وتم تحويل الطريق من السريع للطريق الداعم.

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