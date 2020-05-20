"انتحار مصاب كورونا وحريق مستشفى حميات إمبابة".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

حبس تشكيل عصابي لسرقة المحلات بمدينة نصر بقناع "مو صلاح"

أمرت نيابة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالشروع في سرقة المحال التجارية بمدينة نصر وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 4 أشخاص يرتدون أقنعة وجه مرسومًا عليها وجه اللاعب المصري المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح أثناء محاولة قص أقفال محل بشارع حسنين هيكل.

اللقطات الأولى لحريق داخل مستشفى حميات إمبابة

ينفذ رجال الحماية المدنية بالجيزة عملية التبريد بموقع حريق مخلفات اندلع بمستشفى حميات إمبابة، مساء الثلاثاء.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد اللحظات الأولى لنشوب الحريق ووصل سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

اندلاع حريق بأحد مستشفيات إمبابة.. والدفع بـ4 سيارات إطفاء

اندلع حريق بأحد مستشفيات منطقة إمبابة، مساء اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة بمستشفى في منطقة إمبابة.

"مخلفات و3 نخلات".. تفاصيل حريق مبنى تحت الإنشاء بمستشفى حميات إمبابة

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الثلاثاء، حريقا محدودا اندلع في كمية مخلفات بمستشفى حميات إمبابة، دون وقوع إصابات.

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تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من داخل مستشفى حميات إمبابة.

"ملحقناش نطلع حاجة".. سر مأمورية "وقت الحظر" أنهت حلم مقاول وفران

لم يرض مقاول بما قسمه الله له من رزق حلال، بحث عن طريقة يجني من ورائها المال الوفير أملا في الثراء السريع دون تكبد مشقة العمل، سقط في براثن أفكار الشيطان الذي خيل له سهولة بلوغ هدفه المنشود. وراح يحلم بكنز "علي بابا" الذي سيدخل معه عالم المليونيرات حتى استفاق على كابوس سيظل حبيسه لسنوات في غرفة ضيقة خلف القضبان.

حريق هائل في مخزن أدوات صحية وسيراميك بجوار "دائري المعادي"

اندلع حريق هائل في مخزن أدوات صحية وسيراميك بالمنطقة المتاخمة للطريق الدائري، الثلاثاء.

غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية تلقت إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت بـ"دائري المعادي".

"مخدرات بملايين الجنيهات".. لحظة مداهمة الداخلية لحدائق الشيطان بالإسماعيلية

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية فيديو يرصد لحظة مداهمة رجال مكافحة المخدرات مزرعة للمواد المخدرة وضبط أحد الأشخاص لاشتراكه مع آخرين في زراعة وترويج مخدر البانجو على عملائهم وبحوزته نصف طن من ذات المخدر بالإسماعيلية.

مصدر قضائي: انتحار مصاب كورونا بسبب "سوء حالته النفسية"

كشف مصدر قضائي عن سبب انتحار مصاب بفيروس كورونا من غرفته بالطابق الرابع لمستشفى الصدر بالعباسية.

وأرجع المصدر - رفض ذكر اسمه - انتحار المصاب إلى سوء حالته النفسية خلال وجوده في العزل.

بـ"مسحوق النشادر".. كيف خططت زوجة مالك مخبز لقتل زوجها داخل سيارته بالقاهرة؟

نجح رجال مباحث القاهرة في كشف ملابسات واقعة مقتل مالك مخبز بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة (مالك مخبز - مقيم بدائرة القسم) داخل سيارته وبها طعنات وجروح متفرقة بالجسم وبحوزته متعلقاته الشخصية.