حبس تشكيل عصابي لسرقة المحلات بمدينة نصر بقناع "مو صلاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالشروع في سرقة المحال التجارية بمدينة نصر وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 4 أشخاص يرتدون أقنعة وجه مرسومًا عليها وجه اللاعب المصري المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح أثناء محاولة قص أقفال محل بشارع حسنين هيكل.

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وبالاقتراب منهم حاولوا الفرار مستقلين سيارة إلا أن القوة الأمنية تمكنت من السيطرة عليهم وضبطهم، وهم "أحمد م." عاطل ومقيم عزبة الهجانة، و"محمود ن." عاطل ومقيم الجيزة، و"محمود ا." عاطل ومقيم الفيوم، و"سليمان م." عاطل ومقيم الجيزة. وعثر بحوزتهم على فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار ومقص حديدي، و ٤ أقنعة وجه.