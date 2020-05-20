محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ينفذ رجال الحماية المدنية بالجيزة عملية التبريد بموقع حريق مخلفات اندلع بمستشفى حميات إمبابة، مساء الثلاثاء. وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد اللحظات الأولى لنشوب الحريق ووصل سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق. البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من داخل مستشفى حميات إمبابة. Advertisements دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ5 سيارات إطفاء بقياجة العقيد علاء خلوصي رئيس قسم الإطفاء، وأمكن السيطرة على الحريق وإخماده دون امتداده إلى المبنى الرئيسي. وكشفت المعاينة نشوب الحريق بكمية مخلفات بمبنى تحت الإنشاء، وامتداد النيران إلى 3 نخلات، وتم منع خطر امتدادها إلى المبنى الذي يضم غرف عزل مصابي فيروس "كورونا".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اللقطات الأولى لحريق داخل مستشفى حميات إمبابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.