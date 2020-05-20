محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ طارق سمير:
تقدم المحامي فهمي بهجت، بالبلاغ رقم 22529 عرائض المكتب الفني للنائب العام، ضد منتصر الزيات المحامي لقيامه بنشر أخبار كاذبة عن وجود حالات كورونا في الحجز السياسي لقسم اول مدينه نصر.
وأضاف البلاغ أن الزيات نقل لقناة الجزيرة القطرية وشبكة رصد الاخوانية، المعاديان لمصر أخبار كاذبة عن حالات مصابة بكورونا داخل الحجز على خلاف الواقع لإحداث حاله رعب بين المساجين وأقاربهم.
وأوضح فهمي في بلاغه، أن المركز الإعلامي بوزارة الداخلية نفى تلك الشائعات واعتبر من يطلقها يهدف إلى إثارة البلبله في اوساط الرأي العام لإحداث الفوضى.
وأشار بهجت في بلاغه أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الزيات بنشر أخبار كاذبة بل قام بإجراء مداخلة هاتفية لقناه الجزيرة وأشاع كذبا بأن قطاع السجون يقوم بمنع الطعام والأدوية عن المساجين السياسين تحديدا، مدعيا وجود خطه ممنهجة للقضاء عليهم مما دعى المركز الإعلامي بوزارة الداخلية بنفي تلك الشائعات فورا لمنع حدوث تداعيات باحداث الفوضى والبلبلة في الرأي العام.
وأضاف بهجت أن الزيات اعتاد إهانة رموز الدولة وقيادتها وإلقاء التهم عليهم بهدف تكدير السلم العام للمجتمع المصري.
وطالب بهجت في بلاغه من المستشار حماده الصاوي النائب العام سرعه القبض على منتصر الزيات والتحقيق معه في البلاغات المقدمه ضده.
كانت هذه تفاصيل خبر محام يطالب النائب العام بالقبض على منتصر الزيات لنشره أخبار كاذبة عن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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