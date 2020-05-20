"مخلفات و3 نخلات".. تفاصيل حريق مبنى تحت الإنشاء بمستشفى حميات إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الثلاثاء، حريقا محدودا اندلع في كمية مخلفات بمستشفى حميات إمبابة، دون وقوع إصابات. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من داخل مستشفى حميات إمبابة. دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ5 سيارات إطفاء بقياجة العقيد علاءء خلوصي رئيس قسم الإطفاء، وأمكن السيطرة على الحريق وإخماده دون امتداده إلى المبنى الرئيسي. وكشفت المعاينة نشوب الحريق بكمية مخلفات بمبنى تحت الإنشاء، وامتداد النيران إلى 3 نخلات، وتم منع خطر امتدادها إلى المبنى الذي يضم غرف عزل مصابي فيروس "كورونا" وتنفيذ عملية التبريد.

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