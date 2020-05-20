محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اندلع حريق بأحد مستشفيات منطقة إمبابة، مساء اليوم الثلاثاء. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة بمستشفى في منطقة إمبابة. وعلى الفور، دفع اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ4 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح. وانتقلت قوات الشرطة إلى محل الواقعة، وفرضت كردونا أمنيا لتسهيل مهمة رجال الدفاع المدني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق بأحد مستشفيات إمبابة.. والدفع بـ4 سيارات إطفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.