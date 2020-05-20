محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ صابر المحلاوي:
قرر قاضي المعارضات اليوم الثلاثاء، بمحكمة جنح الظاهر الجزئية، تجديد حبس صاحب مخزن، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في حيازة 2 طن سلع غذائية فاسدة، قبل بيعها في منطقة الظاهر.
ونجحت حملة تموينية، في ضبط مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الظاهر بمحافظة القاهرة، لحجبه عن التداول كمية قدرها 2,472 طن " أرز أبيض، مكرونة ، سكر ، ملح طعام ، بلح "، 96 عبوة زيت طعام بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر تجديد حبس صاحب مخزن بتهمة حيازة 2 طن سبع غذائية فاسدة بالظاهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.