تجديد حبس صاحب مخزن بتهمة حيازة 2 طن سبع غذائية فاسدة بالظاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات اليوم الثلاثاء، بمحكمة جنح الظاهر الجزئية، تجديد حبس صاحب مخزن، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في حيازة 2 طن سلع غذائية فاسدة، قبل بيعها في منطقة الظاهر.

ونجحت حملة تموينية، في ضبط مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الظاهر بمحافظة القاهرة، لحجبه عن التداول كمية قدرها 2,472 طن " أرز أبيض، مكرونة ، سكر ، ملح طعام ، بلح "، 96 عبوة زيت طعام بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.