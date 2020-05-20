أخبار مصر | عاجل.. إصابة فرد أمن بـ"تعليم الجيزة" بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة فرد أمن بـ"تعليم الجيزة" بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إصابة فرد أمن بالمديرية يدعى "رضا" بفيروس كورونا وتم وضعه في الحجر الصحي اليوم الثلاثاء، وأن نتيجة تحاليله كانت إيجابية.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن فرد الأمن كان مخالطًا له شخص آخر يدعى "علاء" مدير أمن المديرية، وتم إعطاء إجازة له لعمل عزل منزلي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي توفي فيه فيه معلمين بفيروس كورونا متأثرين بالفيروس، ونعى خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وهيئة مكتب النقابة العامة، وفاة المعلمين، حسني سيد حسن المدىس بمدرسة السلام الإبتدائية ببولاق الدكرور، ومحمد أمين المدرس المدرس بمدرسة الجيزة الكهربائية الفنية، متأثرين باصابتهما بفيروس كورونا المستجد، ويتقدم بخالص العزاء لأسرة المعلمين، داعين المولى عز وجل أن يغفر لهما ويرحمهما ويلهم أسرتهما الصبر والسلوان.

وأوضح نقيب المعلمين، في بيان صحفي، أنه سيتم صرف إعانة فورية لأسرة المدرسين من نقابتهم.