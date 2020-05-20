أخبار مصر | عاجل.. إصابة فرد أمن بـ"تعليم الجيزة" بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة فرد أمن بـ"تعليم الجيزة" بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إصابة فرد أمن بالمديرية يدعى "رضا" بفيروس كورونا وتم وضعه في الحجر الصحي اليوم الثلاثاء، وأن نتيجة تحاليله كانت إيجابية.
وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن فرد الأمن كان مخالطًا له شخص آخر يدعى "علاء" مدير أمن المديرية، وتم إعطاء إجازة له لعمل عزل منزلي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي توفي فيه فيه معلمين بفيروس كورونا متأثرين بالفيروس، ونعى خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وهيئة مكتب النقابة العامة، وفاة المعلمين، حسني سيد حسن المدىس بمدرسة السلام الإبتدائية ببولاق الدكرور، ومحمد أمين المدرس المدرس بمدرسة الجيزة الكهربائية الفنية، متأثرين باصابتهما بفيروس كورونا المستجد، ويتقدم بخالص العزاء لأسرة المعلمين، داعين المولى عز وجل أن يغفر لهما ويرحمهما ويلهم أسرتهما الصبر والسلوان.
وأوضح نقيب المعلمين، في بيان صحفي، أنه سيتم صرف إعانة فورية لأسرة المدرسين من نقابتهم.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، خروج 302 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3742 حالة حتى اليوم.
من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 4275 حالة، من ضمنهم الـ 3742 متعافيًا.
وأكد تسجيل 720 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
وأشار إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و659 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.