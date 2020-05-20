أخبار مصر | حي النزهة بالقاهرة يطلق مبادرة جديدة لحماية الأطفال من فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر حي النزهة بالقاهرة يطلق مبادرة جديدة لحماية الأطفال من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق حي النزهة بمحافظة القاهرة، بقيادة اللواء خالد عقل، بالتعاون مع وحدة حماية الطفل، مباردة جديدة تحت عنوان "حتفرح في العيد بس خليك في البيت"، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لحماية الأطفال من عدوى فيروس كورونا.

وقال رئيس الحي، إن المبادرة تهدف إلى حماية الأطفال من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد بينهم عن طريق البالونات الملونة التي كانت توزع كل عيد فطر، وتبديلها بهدايا عينية أخرى.

وأضاف عقل، أن مبادرة "حتفرح في العيد بس خليك في البيت"، تأتي بمشاركة جمعية الصديق الإسلامية لتنمية المجتمع، وهدفها إدخال البهجة على قلوب الصغار بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكد حرص الدولة في الحفاظ على صحة الأطفال وحمايته خوفا من تعرضه لانتقال عدوى الفيروس عن طريق البالونات.

فتح 61 جراجا مغلقا بحي النزهة للقضاء على ظاهرة الانتظار

كان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قد شدد على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات، لتخفيف تكدس السيارات بالشوارع والميادين الرئيسية والقضاء على ظاهرة الانتظار الخاطىء وتسيير الحركة المرورية.

وحذر محافظ القاهرة أصحاب العقارات السكنية على مستوى المحافظة من الامتناع عن فتح الجراجات أو تشغيلها في غير الغرض المخصص لها وتحويلها إلى أنشطة أخرى لعدم تعرضهم للمسائلة القانونية.

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وفي هذا الإطار، قام حي النزهة برئاسة اللواء خالد عقل، بشن حملة مكبرة لفتح الجراجات المغلقة، حيث تمكنت الأجهزة التنفيذية للحي من 61 جراج مغلق بعدة أحياء خلال أسبوع.

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء، بضرورة الاستمرار في فتح الجراجات وتخصيصها للغرض الذي أنشأت من أجله والمرور الدوري على جميع العقارات، للتأكد من وجود الجراجات طبقًا لتراخيص البناء المنصرفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا في حالة المخالفة.

محافظ القاهرة يطالب المواطنين بالإسراع في التصالح بمخالفات البناء

في سياق آخر، أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه تم مناقشة المشكلات التى تعترض اللجان الفحص العقارى المختصة بتنفيذ اجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل برقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وأضاف محافظ القاهرة، أن اللجان المشكلة للتقييم العقاري، ستتولى إعادة دراسة القيمة المالية لسعر المتر المسطح للمساحات المخالفة التي يتم التصالح عليها، للتسهيل على المواطنين وتشجيعهم لإنهاء اجراءات التصالح، وتخفيفا للأعباء المالية نظرا للظروف التي تشهدها البلاد في ظل وباء كورونا.

وأشار إلى أنه جار إنشاء قاعدة بيانات للمنشآت التي جرى التصالح عليها، وعقد اجتماع أسبوعي مع اللجان المشكلة للبت الفني لملفات التصالح وتقارير السلامة الإنشائية للمباني.

ودعا المواطنين الذين ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية، إلى الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، واتخاذ الإجراءات ضدهم.