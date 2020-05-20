أخبار مصر | عاجل بالفيديو.. لحظة اندلاع حريق ضخم في "حميات إمبابة"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل بالفيديو.. لحظة اندلاع حريق ضخم في "حميات إمبابة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر "الخليج 365" مقطع فيديو جديد لحريق مستشفى حميات إمبابة بمحافظة الجيزة، والذي تداوله عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الفيديو اندلاع النيران في الأشجار والنخل المتواجد على أسوار المستشفي.

وشب منذ قليل، حريق بعدد من الأشجار الملاصقة لسور مستشفى حميات إمبابة وهرعت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق وتم السيطرة عليه.

وعلى الفور توجه الدكتور محمد صلاح الدين زعتر رئيس الهيئة لموقع الحريق للمتابعة عن كثب والاطمئنان على الأوضاع داخل المستشفى وأفاد بأن الحريق بسبب الارتفاع الزائد فى درجة الحرارة ونتج عنه اشتعال عدد من الأشجار الموجودة على سور المستشفى وتم السيطرة على الموقف والعمل يسير بشكل طبيعي داخل المستشفى وجميع المرضى بخير ولم ينتج عن الحريق اي خسائر مادية أو بشرية.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، سيطرة رجال الحماية المدنية على حريق محدود نشب مساء اليوم بعدد من الأشجار داخل مستشفي حميات امبابة، مؤكدة أن الحريق كان خارج مبني المستشفي ولم ينتج عنه أى إصابات أو وفيات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 4 سيارات إسعاف مجهزة، مشيرا إلى أن رجال الحماية المدنية تعاملوا بسرعة مع الحريق وتم السيطرة عليه فى غضون دقائق معدودة.

وأكد على انتظام سير العمل بالمستشفي، لافتا إلى أن المرضي داخل المستشفى يتلقون الخدمة الطبية على أكمل وجه.

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، خروج 302 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3742 حالة حتى اليوم.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 4275 حالة، من ضمنهم الـ 3742 متعافيًا.

وأكد تسجيل 720 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وأشار إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و659 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.