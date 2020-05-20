شكرا لقرائتكم خبر عن لعدم التزامها بإجراءات الوقاية من «كورونا».. وقف رحلات إحدى شركات «النقل» بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وقف رحلات شركة الصعيد للنقل والسياحة، التابعة لوزارة النقل من وإلى مركز الداخلة، بعد ثبوت عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية المقررة بالاجتماع التنسيقي مع ممثلي شركات النقل بالمحافظة، لتسيير رحلات النقل الجماعي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

كان الزملوط قد أكد ضرورة إلزام شركات النقل الجماعي بتوفير المطهرات والكمامات للركاب وتسجيل بياناتهم قبل الرحلة ومراجعتها مع المختصين حفاظًا على سلامة الركاب، بالإضافة إلى توفير بوابتي تعقيم «أفراد- سيارات» لمركز الفرافرة لتعقيم الوافدين للمركز.

وأشار إلى أن المحافظة أقرت عددًا من الاشتراطات الخاصة برحلات النقل الجماعي بالمحافظة، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأوضح أنه تقرر تخفيض عدد الركاب من وإلى مركز الداخلة بنسبة 50% وتخفيض عدد الركاب من القاهرة للداخلة والعكس بنسبة 75% والالتزام بتوزيع الكمامات على الركاب وتعقيم السيارات بالكامل، واستخدام موقف الأجرة بالخارجة لإنزال الركاب في نهاية الرحلة ومنع نزولهم داخل أحياء المدينة وإخطار الجهات المختصة بقيام الرحلات ووجهتها.