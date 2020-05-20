شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ3 أيام المقبلة، والتي تستمر فيها الموجة الحارة الأربعاء والخميس، فيما تنخفض درجات الحرارة الجمعة انخفاضا ملحوظا بمعدل 6 درجات مئوية.

وعن طقس غد الاربعاء يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة والوجه البحرى، والطقس ليلاً معتدل على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وتشهد البلاد أمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية أحياناً على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ( 50 % تقريباً ) على فترات متقطعة من اليوم.

ويشير الخبراء إلى أن الجمهورية تتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «43– 29»، الإسكندرية «37– 24»، قنا «44- 30»، الأقصر «44 – 31»، أسوان «44– 31» .

أما طقس الخميس فيستمر ارتفاع درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء باستثناء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية.

والأمطار خفيفة رعدية أحياناً على بعض المناطق على القاهرة الكبرى، خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانا على بعض المناطق على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، نشطة مثيرة للأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق على شمال الصعيد .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون:

القاهرة الكبرى «43 – 24»، الوجه البحرى «42 – 23»، السواحل الشمالية الغربية «30 – 23»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «38 – 23»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «38 – 31»، شمال الصعيد «44 – 28»، جنوب الصعيد «45 – 32» درجة مئوية.

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أما طقس الجمعة فيشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بمعدل 6 درجات مئوية، ليسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد .

والأمطار خفيفة على بعض المناطق على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، نشطة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون:

القاهرة الكبرى «37 – 22»، الوجه البحرى «36 – 21»، السواحل الشمالية الغربية «27 – 20»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «29 – 20»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «40 – 27»، شمال الصعيد «39 – 24»، جنوب الصعيد «44 – 31» درجة مئوية.