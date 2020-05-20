شكرا لقرائتكم خبر عن العبارة «القاهرة» تغادر للسعودية لإجلاء المصريين العالقين في ميناء ضبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر ملاحية بميناء سفاجا البحري، أن العبارة السريعة القاهرة ستغادر ميناء سفاجا البحري فجر غدٍ الأربعاء، إلى ميناء ضبا السعودي، للقيام برحلة بحرية لإجلاء المصريين العالقين بميناء ضبا السعودي، وعددهم ٤٢٠ راكبًا وعودتهم إلى مصر وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة أسبوع للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية، طبقًا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران والنقل.

وتلقى الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إخطارًا من قطاع النقل البحري بموافقة الفريق كامل الوزير وزير النقل بناء على توجيهات مجلس الوزراء على تنظيم رحلات بحرية لنقل المصريين العالقين بميناء ضبا البحري بالسعودية.