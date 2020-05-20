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شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين وإصابة 7 في تصادم نقل و3 سيارات أعلى محور الشاذلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون في تصادم بين سيارة نقل محملة بكونيتر و٣ سيارات بالقرب من التجمع الخامس، مساء الثلاثاء، أعلى محور سعد الدين الشاذلي في اتجاه المعادي.
وانتقل اللواء هاني جرجس، مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد فؤاد الطيب، مدير مباحث المرور، وتبين الحادث بسبب كونتير قادم من أعلى محور سعد الشاذلي اتجاه المعادي، واصطدم بعدد من السيارات، وجرى تحويل الطريق من السريع للطريق الداعم.
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