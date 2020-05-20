شكرا لقرائتكم خبر عن فقد حاسة الشم.. عزل محافظ الدقهلية داخل استراحة المحافظة وسط رعب بين العمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الصحة، الثلاثاء، عزل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، داخل الاستراحة الخاصة بالمحافظ بمدينة المنصورة، تحت إشراف طبي كامل، بعدما أكدت الآشعات والتحاليل استقرار حالته الصحية وعدم حاجته لأجهزة التنفس الصناعي والاكتفاء بخضوعه لبروتوكول العلاج المستخدم في تلك الحالة.

ووفر الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، طبيب وممرض بملابس العزل للتعامل مع المحافظ، وتقديم العلاج خلال فترة العزل ومدتها 14 يومًا على الأقل.

وكشفت مصادر بمديرية الصحة أن محافظ الدقهلية بدأت تظهر عليه أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا، منها فقد حاسة الشم، وارتفاع طفيف في درجة الحرارة، بالإضافة للكحة والإجهاد.

وعلى الصعيد ذاته سادت حالة من الرعب بين العمال العاملين باستراحة المحافظة، بعد عزل المحافظ داخل الاستراحة خوفا من انتقال العدوى لهم، حيث يوجد بالاستراحة 8 عمال بخلاف الحراسة.

كان الدكتور أيمن مختار قد أكد أمس انفراد «المصري اليوم» حول إصابته بكورونا، مشيرا إلى إيجابية المسحة المأخوذة منه لفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 مضيفا أنه سيخضع لبروتوكولات وزارة الصحة.

وكان ديوان عام محافظة الدقهلية شهد أعمالا مكثفة للفرق الصحية وإدارة الطب الوقائى لفحص المخالطين المباشرين وغير المباشرين لمدير إدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة الدقهلية وذلك بعد إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

وقال وكيل وزارة الصحة إنه تم تحويل مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة الدقهلية لمستشفى العزل بكفر الزيات بمحافظة الدقهلية على إثر إصابته بكورونا.

يذكر أن مصادر بمديرية الصحة بالدقهلية، كشفت اليوم الإثنين، تأكد إصابة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بفيروس كورونا، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن إصابة مدير عام الشؤون البيئية بالمحافظة.

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وأكدت المصادر لـ«المصرى اليوم»، أنه في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار كورونا وترصد المخالطين للمصابين، تم أخذ عينات من قيادات محافظة الدقهلية، من بينهم المحافظ، عقب تأكد اصابة مدير عام شؤون البيئة بالمحافظة بفيروس كورونا، وجاءت نتيجة المحافظ إيجابية للإصابة بالفيروس.

وأشارت المصادر إلى أنه تم إخطار وزارة الصحة بنتيجة التحاليل للسير في إجراءات عزل المحافظ داخل المركز الطبي العالمي، أو بإحدى الغرف باستراحته الخاصة بالمحافظة.

وحسب مصادرنا فإن المحافظ لم تظهر عليه أية أعراض للإصابة بكورونا وصحته جيدة.