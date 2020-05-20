شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل رحلة تقل 77 مصريًا عائدين من حيبوتي والخرطوم وجوبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مرسى علم الدولي جنوب البحر الأحمر، مساء الثلاثاء، رحلة طيران قادمة من ٣ مطارات بجيبوتي وجوبا والخرطوم، والتي أقلت عددا من المصريين العائدين من هذه الدول، وذلك حسب جدول التشغيل المعلن بالمطار لاستقبال المصريين العائدين من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية، بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران وأقلت ٧٧ راكبا مصريا وسيخضعون للحجر الصحي لمدة أسبوع فقط، بدلا من ١٤ يوما وفقا للتعديل الجديد.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في بيان، أنه سيجري إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم، بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم وتجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسى علم، للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساءً والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة لإقامة ٧ أيام.

وأكد أسامة منير، عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، أنه جرى تخصيص أتوبيسات سياحة لنقل الركاب المصريين العائدين إلى فندق الحجر الصحي بمرسى علم، عقب وصولهم منعا للتكدس وتقسيمهم إلى مجموعات، حتى نقلهم إلى مقر أقامتهم بفنادق الحجر الصحي بمرسى علم، وذلك بمرافقة قوة تأمين من سيارات الشرطة وذلك بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر الأمنية.