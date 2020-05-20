شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفتتح «بشاير الخير 3» بالإسكندرية خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال ساعات، مشروع «بشاير الخير 3» بمنطقة القبارى فى الإسكندرية، وتعد المرحلة الثالثة من المشروع الأكبر من نوعها، وتقضى على المناطق العشوائية الخطرة فى المحافظة، كما من المقرر افتتاح مشروع محور المحمودية.

ويضم مشروع «بشاير الخير 3» 11 ألف وحدة سكنية و3 مناطق خدمية تضم منشأة تعليمية، ومستشفى، ومسجدين بمسطح ٨٠٠ متر، و٤ مساجد صغيرة، وكنيسة بمسطح ٨٠٠ متر ومركز شباب، وبنك، ومكتب بريد، ومنطقة أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية.

وتعتبر المرحلة الثالثة من بشاير الخير الأهم والأكبر ليس فقط فى عدد الوحدات السكنية التى تم بناؤها، ولكن لأنها ستنقل حياة أسر عاشت فى عشش من صفيح عشرات السنين.

وتوجد 33 منطقة عشوائية غير مخططة بنسبة 25.4% من إجمالى مساحة الكتلة العمرانية، شكلت حزاما حول أطراف المدينة الساحلية، كما توجد 8 مناطق عشوائية غير آمنة يعيش سكانها فى ظروف معيشية صعبة للغاية، فبين ليلة وضحاها قد تنهار منازلهم فوق رؤوسهم، والمناطق هى الهضبة الصينية، نجع العرب، وادى القمر، كوم الملح، طلمبات المكس، مساكن الدخيلة الجبل، العرائس، عبدالقادر.

ويعد مشروع بشاير الخير المرحلة 2 ضمن أكبر مشروع للقضاء على العشوائيات فى تاريخ مصر، حيث يقع مشروع بشاير الخير بغيط العنب، فى منطقة كرموز؛ أحد أقدم الأحياء الشعبية، والتى تعد أصل مدينة الإسكندرية وأقدم مناطقها، وموقعه شمال بحيرة مريوط وغرب محرم بك وجنوب حى اللبان والعطارين.

أما بشائر الخير- ٢ فهو المرحلة الثانية لاستكمال مشروع التطوير الحضارى لمنطقة غيط العنب، والذى شملت فيه المرحلة الأولى ١٦٣٢ وحدة سكنية، وتستهدف المرحلة الثانية إنشاء ١٨ بلوك وعمارة فردية، بإجمالى ٣٧ عمارة، تشمل ١٨٦٩ وحدة سكنية، علاوة على العديد من الخدمات الأخرى والمحال والمولات التجارية بالدورين الأرضى والأول، وتم تجهيز جميع الوحدات السكنية وتزويدها بالأثاث وجميع الأجهزة اللازمة.

وفى إطار الإعداد لهذا المشروع تمت إزالة جميع المنازل والمبانى والمنشآت العشوائية بالمنطقة المخططة على مسطح أرض حوالى 50 ألف متر مربع، أى ما يقارب 12 فدانًا فى توقيت متزامن مع افتتاح (بشاير الخير 1)، حيث كان إجمالى حجم أعمال الهدم 143 ألف متر مكعب، وتم الانتهاء من جميع أعمال الإخلاء وتأمين المرافق والإزالة خلال شهرين من بدء التنفيذ.

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ويعتبر محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية، من أهم المشروعات القومية لحل الأزمة المرورية التى تعمل الدولة على حلها، ويتضمن إقامة محور مرورى جديد يضاهى كورنيش الإسكندرية بطول 21.1 كيلو متر، ويسع من 6 إلى 8 حارات مرورية فى كل اتجاه، من خلال ردم وتغطية المجرى المائى لترعة المحمودية بعد وضع خطوط مواسير مدفونة ذات قطر كبير.