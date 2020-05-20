شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مصرع شخصين وإصابة 7 أخرين فى تصادم مقطورة و3 سيارات بالدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع حادث تصادم بين سيارة نقل محملة كونتر و3 سيارات بالطريق الدائرى، واسفر عن التصادم 2 وفيات و7 مصابين.

وانتقل اللواء هاني جرجس مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة واللواء علاء متولي مدير الادارة العامة للمرور والعميد فواد الطيب مدير مباحث المرور القادم من اعلي محور سعد الشاذلي اتجاه المعادي وتم تحويل الطريق من السريع للطريق الداعم.

وعززت ، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

Advertisements

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.



أثار الحادث



تصادم ضخم



رجال الأمن يتفقدون الحادث



قيادات معنية فى مسرح الحادث



