دونالد ترامب: أتناول دواء هيدروكسى كلوروكين بقرار شخصى لحماية إضافية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء، أنه يتناول "دواء هيدروكسي كلوروكين بقرار شخصي لحماية إضافية".

دواء هيدروكسى كلوروكين العقار الأكثر جدلا بالعالم والمرتبط بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمدى قدرته وفعاليته في علاج مصابى فيروس كورونا، وكان آخر هذه التصريحات الجدليه أمس الاثنين بعدما أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تناوله للعقار منذ أكثر من أسبوع ونصف كإجراء وقائى من عدوى كورونا، بالرغم من سلبية إصابته للفيروس ولم تظهر عليه أي أعراض.

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وقال طبيب البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تناول عقارهيدروكسى كلوروكين بالإضافه الى المكملات الغذائية التي تحتوى على الزنك ، بعد نقاشات عدة بينه وبين الرئيس بشأن استخدام هذا الدواء.

وأوضح الطبيب وفقا لقناة سكاى نيوز الفضائية اليوم الثلاثاء "خلصنا إلى أن الفائدة المحتملة من العلاج تفوق المخاطر النسبية".

تأتى تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب مناقضة للتحذيرات التي أصدرتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية fda في بيان رسمي بشأن الآثار الجانبية المعروفة للهيدروكسي كلوروكين والكلوروكين بما في ذلك مشاكل إيقاع القلب الخطيرة والمحتملة التي تهدد الحياة، والتي تم الإبلاغ عنها باستخدامها لعلاج أو الوقاية من فيروس كورونا التي لم يتم الموافقة عليها من قبل إدارة الأغذية والعقاقير.