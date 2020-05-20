شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صلاح يفاجئ هند صبرى بالظهور عبر لايف الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال استضافت النجمة هند صبرى لايف على الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، فاجئ خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، الفنانة هند صبري، وشكرها على المشاركة والتواجد والظهور فى أول حلقات البث المباشر لبرنامج As3adمعLive ، الذي يقدمه الزميل محمد أسعد.

وحلت النجمة التونسية هند صبري، ضيفة لايف على الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وتحدثت عن مشوارها الفني، وتجربة برنامجها "مش مسلسل هند صبري" والحملات والمبادرات الإنسانية التي أطلقتها أو شاركت خلال الفترة الماضية، بالإضافة لتفاصيل تعاونها مع شبكة نتفليكس.

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النجمة هند صبرى حائزة على العديد من الجوائز الفنية والسينمائية، وهى أول فنانة عربية يتم اختيارها فى لجنة تحكيم مهرجان البندقية (فينيس) السينمائى الدولى، وذلك فى دورته لعام 2019، وهى أيضا أيقونة أزياء، وسفيرة للنوايا الحسنة بالأمم المتحدة لبرنامج الأغذية العالمي.

جدير بالذكر أن برنامج As3adمعLive، يقدمه محمد أسعد، عبر الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على انستجرام، ومن المقرر أن يستضيف خلاله عددًا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، عبر خاصة "لايف" ليكون منصة لتبادل الحديث والتفاعل مع الجمهور والإجابة على اسئلتهم.