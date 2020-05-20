شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى العالم تقترب من 5 ملايين حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقترب حصيلة الاصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى مختلف دول العالم من 5 ملايين إصابة، حيث تم تسجيل حتى الآن 4965241 ملايين حالة، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز".

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه حول العالم رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها العديد من البلدان، في حين تسبب الوباء بوفاة أكثر من 320 ألفا.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 2509 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا، وفيما تم تسجيل 1073 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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كما أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل وفاة جديدة و20 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وتعافي 132 مصابا، وأفادت وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 873 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1214 حالة شفاء و3 وفيات، وفيما سجلت روسيا 9263 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يقترب من 300 ألف.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى، فى مدينة ووهان الصينية ومنها انتقل إلى كافة دول العالم، وتواصل الجهات المعنية فى مختلف أنحاء العالم جهودها من أجل التوصل إلى علاج أو لقاح فعال ضد هذا الفيروس فى أقرب وقت ممكن.