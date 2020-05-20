شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اندلاع حريق بمستشفى حميات إمبابة.. ولا مصابين بين العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلع حريق منذ قليل بمستشفي حميات إمبابة أحد مستشفيات الفرز للمشتبة في إصابتهم بفيروس كورونا فى عدد من الأشجار بحديقة المستشفى بجوار أحد المبانى دون أن يسفر عن إصابات، وتم إخلاء المبنى، ولم يستدل علي السبب حتي الآن .

جانب من حريق مستشفى حميات إمبابة - صور متداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى

وقال الدكتور ماهر الجرحي نائب مدير مستشفى حميات إمبابة لـ"الخليج 365"، تعاملنا مع الحريق سريعا ولم يستدل علي السبب حتي الآن، مضيفا أنه لا يوجد إصابات بين العاملين، مؤكدا أن الحريق نشب فى أحد مبانى المستشفى أثناء وقت الأفطار ولا يوجد إصابات داخل المستشفى.

جانب من الحريق - صور متداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى

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وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، فى السيطرة على حريق اندلع داخل غرفة استقبال داخل مستشفى حميات إمبابة، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء، وتم استخراج عدد من المرضى وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

جانب من الحريق - صور متداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مستشفى فى إمبابة، وتم الدفع بـ 4 سيارات اطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم اخماد الحريق.