شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة البنوك لمدة 5 أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك.. من الأحد إلى الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر البنك المركزى المصرى، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، يوم الأحد القادم الموافق 24 مايو 2020، وحتى الخميس الموافق 28 مايو 2020 أى لمدة 5 أيام، بمناسبة عيد الفطر المبارك. Advertisements وأضاف البنك المركزى المصرى، أنه من المقرر أن تعاود البنوك المصرية العمل يوم الأحد 31 مايو 2020.

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