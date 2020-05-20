شكرا لقرائتكم خبر عن وقف القائم بأعمال مدير إدارة أوقاف القاهرة الجديدة عن العمل.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم، عنإيقاف القائم بأعمال مدير إدارة أوقاف القاهرة الجديدة عن العمل وإعفاؤه من كافة الأعمال الإدارية والإشرافية.
وقالت الوزارة إن القرار جاء بناء على تقرير التفتيش الميدانى ومذكرة رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة بشأن مخالفات القائم بأعمال مدير إدارة أوقاف القاهرة الجديدة تكليفا "محمد ا"، حيث تم إيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيقات أيهما أقرب ، مع إعفائه من كافة الأعمال الإدارية والإشرافية .
وكانت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف، أنهت خدمة "شحاتة.ح" مؤذن بمديرية أوقاف سوهاج، بناء على الحكم القضائي الصادر بشأنه، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة ، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بمنعه من العمل بالمساجد على أي نحو كان ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف سوهاج على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك .
كما ألغت مديرية أوقاف الغربية تصريح خطابة خطيب مكافأة وأبلغت ديوان عام الوزارة بذلك مع تنبيهها على جميع العاملين بالمديرية من عدم تمكين المذكور من أي عمل دعوي أوصعود المنبر أو إمامة الناس بالمساجد .
وقالت الوزارة فى بيان اليوم:"بناء على ما صدر من "أبو اليزيد م" خطيب مكافأة بإدارة أوقاف طنطا أول – مديرية أوقاف الغربية من تجاوزات لا تتسق مع أخلاق من يسمح له بصعود المنبر، تقرر إلغاء تصريح الخطابة الخاص به".
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