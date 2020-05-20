شكرا لقرائتكم خبر عن هبة السويدى لمنتقدى إعلان مستشفى أهل مصر: الحقيقة أكثر قسوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الدكتورة هبة السويدى، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر، على منتقدى إعلانات مستشفى أهل مصر للحروق، قائلة: سامحونا عن قسوة المنظر اللي موجودة في الاعلان لكن قسوة المنظر والألم فى الحقيقة أصعب بكتير.

وأضافت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: إحنا حاولنا نقلل من قسوة المنظر اننا حتي مانجبش صورة حقيقية للحادثة علشان كانت هتكون لا تحتمل. الأهم عندنا إن الناس تاخد بالها من الحوادث والقصص الحقيقية دي علشان ماتتكررش تاني لأولادنا واخواتنا وأمهاتنا .. وإننا نحاول على قد ما نقدر بمساعدتكم ندعم قضية الحروق وضحايا الخروق مش دعم مادي فقط الأهم الدعم النفسي.

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واستكملت: خلينا ما نضيعش وقت في مهاجمة إعلانات مستشفى أهل مصر للحروق خلينا نساعد كلنا في أننا نفتحها في خلال شهور علشان ننقذ أرواح الناس، اقسم بالله المحتوى قصص حقيقية بنشوفها كل يوم في اهل مصر.. احنا بنتكلم في قضية حروق اصعب حاجة ممكن تحصل لأي حد في الدنيا.



وأضافت: ياريت نشوف الناحية الإيجابية للإعلان ونتعلم ونعلم ولادنا مخاطر الحروق وأهمية تقبل حالات ضحايا الحروق اللي مالهمش ذنب في تشوهاتهم وإعاقتهم، بنغمي عينا وعين ولادنا عن الحقيقة علشان نفضل عايشين جوة البالونة بتاعتنا ويفضل الانفصال المجتمعي يزيد ويزيد.